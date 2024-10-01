◆記者コラム・タカ番24時ソフトバンク倉野信次投手コーチが50歳の誕生日だった9月15日、自身の交流サイト（SNS）に写真を投稿した。いびつな形のホールケーキで、プレートには「おたんじょうびおめでとう俺たちの倉野さん」。試合前に贈られたのだという。尾形崇斗に聞いた。発案者はオスナだという。この日の試合前練習が始まる際、尾形が「今日は倉野さんの誕生日だよ」と教えると、オスナは「リアリィ（本当）？」と驚