日本新聞協会は30日、新聞配達や販売所にまつわる心温まる話などをまとめた「第31回新聞配達に関するエッセーコンテスト」の受賞作品を発表した。2900編の応募があり、大学生・社会人部門の最優秀賞は青森県東北町の宅石とみ子さん（65）の「私を励ましてくれた贈り物」に決まった。新聞配達をしていた高校生の時、集金業務で訪問した男性から新聞店に小包が届いたエピソードを紹介。目覚まし時計やお金と同封された手紙には「