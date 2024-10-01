西武のドラフト１位・武内夏暉投手（２３）が今季最終登板となった３０日の日本ハム戦（ベルーナ）で８回を３安打無失点。球団の新人では２００７年の岸（現楽天）以来、１７年ぶりの２桁勝利を挙げた。打線から今季最多となる８点の援護をもらい、１０勝（６敗）に到達した武内は野手に感謝しつつ「絶対勝つという思いで投げました。できすぎですね」とはにかんだ。これで１年目から規定投球回（１４３回）を上回る１４５回１