今永昇太 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月29日（日）（日本時間30日）MLB シカゴ・カブス 対 シンシナティ・レッズ ＠リグリー・フィールド＞ 2024年のレギュラーシーズン最終戦を迎えたカブスは本拠地リグリー・フィールドでロッキーズと対戦し、0-3で敗れて最終戦を白星で飾ることはできなかった。 カブスは今季83勝79敗でナ・リーグ中地区3位でポストシーズン進出を