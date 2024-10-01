いくつものサプライズ9月27日に投開票された自民党総裁選。石破茂元幹事長が新総裁に選出されたわけだが、1回目の投票でトップに立ったのは高市早苗経済安保相だった。決選投票で石破氏に追い越された背景には何があったのか（肩書はいずれも当時）。【写真】「わぁ、こんなにきれいな人がこの世にいるのか！」石破氏は慶大時代、妻・佳子さんにひとめぼれしたという1回目の投票での得票は高市氏が181（議員票72、党員・党友