いくつものサプライズ9月27日に投開票された自民党総裁選石破茂元幹事長が新総裁に選出されたわけだが、1回目の投票でトップに立ったのは高市早苗経済安保相だった。決選投票で石破氏に追い越された背景には何があったのか（肩書はいずれも当時）。【写真】「わぁ、こんなにきれいな人がこの世にいるのか！」石破氏は慶大時代、妻・佳子さんにひとめぼれしたという1回目の投票での得票は高市氏が181（議員票72、党員・党友