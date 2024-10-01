フランスの極右政党・国民連合を率いるルペン氏がEU=ヨーロッパ連合の議会から資金を不正受給した疑惑をめぐり、パリで裁判が始まりました。フランスの極右政党・国民連合を率いるルペン氏をめぐっては、EU議会の議員だった2004年から2016年の間に議会に秘書給与を請求していた人物が、実際には秘書活動をしていなかった疑いが浮上しています。パリで始まった裁判では、ルペン氏や父親、国民連合のメンバーら27人が被告になってい