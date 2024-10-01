ソフトバンクグループのロゴ＝2016年6月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ネットメディア「ジ・インフォメーション」は9月30日、ソフトバンクグループ（SBG）が傘下の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を通じて、対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」を開発した米新興企業オープンAIに5億ドル（約720億円）を出資することで合意したと報じた。オープンAIは、AI開発に必要な巨額の資金を確保するため、米IT大手