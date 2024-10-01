9月24日午前3時ごろ、東京・足立区にある自宅の駐車場で、ハイブリッド車が盗まれる事件が発生した。実はいま“車ドロボー”がこぞって狙うのが、ハイブリッド車だという。駐車場で目撃されたのは、フードをすっぽりと被り、全身黒ずくめで現れた2人組。“車ドロボー”だ。辺りが静まりかえった住宅街に現れると、脇目も振らず、一直線に車に向かう。2人組は死角に身を潜めた後、（映像を撮影している）カメラの前に現れる。両手に