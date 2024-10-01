4年ぶりのリーグ優勝を達成した巨人。野球解説者の赤星憲広さんは、阪神との首位攻防戦で巨人の坂本勇人選手が見せた打席での“2つの変化”ついて語りました。それは9月23日、巨人は敵地甲子園で1ゲーム差で迫る2位阪神と首位攻防戦です。前の試合で0-1の完封負けとなった巨人はこの試合も得点奪えず6回まで無得点。7回は2者連続ヒットでノーアウト1、3塁とし代打の坂本選手が打席へ向かいます。前日3度の好機で凡退した坂本選手は