 『ファミリーマート・今週の新商品情報』2024年9月30日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！ スイーツ『イタリア栗のマロンシュー』 220円クッキーシュー生地とイタリア栗を使用したマロンクリームを楽しめる商品。クリームにはマロンダイスが入っている。■販売地域北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 スイーツ『和栗とイタリア栗のモンブランどら