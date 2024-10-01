29日、横浜市の全長40メートルほどある長い踏切で20代の男性が電車にはねられました。男性は死亡しましたが、はねられた時、踏切内でスマートフォンを操作していたということです。◇神奈川県横浜市にある生見尾踏切。記者「みなさん走っていますね。警報機が鳴ってみなさん走っています」「長いためまだ渡りきれていませんね」全長約40メートルで8つの線路が通っています。踏切内には、渡りきれなかった時のために電車が通