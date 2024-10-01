◇ボクシング・中谷潤人 公開練習(30日、M.Tボクシングジム)10月13日と14日の2日間にわたり合計8つのタイトルマッチが行われるボクシング「Prime Video Boxing 10」。14日に自身2度目のWBC世界バンタム級王座防衛に臨む中谷潤人選手が所属ジムで練習を公開しました。今回対戦するのが30歳ながらキャリア77戦76勝1敗と豊富な戦歴を誇るタイのペッチ・ソー・チットパッタナ選手です。試合をおよそ2週間後に控え、順調にコンディショ