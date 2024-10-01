日銀の利上げを受け、住宅ローンの変動金利ユーザーの不安が高まっています。しかし金利の上昇をいたずらに不安に思う必要はないと断言するのが、『金利が上がっても、住宅ローンは「変動」で借りなさい』を上梓した塩澤崇氏です。日本最大級の住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」（株式会社MFS）の運営もおこなう塩澤氏に、「これからも変動金利が有利」と考える理由を聞きました。（取材・構成：小林義崇）1％の利上げで