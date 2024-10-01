 『セブン-イレブン・今週の新商品情報』2024年9月30日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！ スイーツ『濃厚かぼちゃプリン』 259円       ほろ苦いカラメルソースとくちどけの良いホイップクリームを合わせた濃厚なかぼちゃプリン。■販売地域北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 アイス『７プレミアムまるで濃蜜芋』 181円