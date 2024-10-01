新刊『落とされない小論文増補改訂版』の著者であり、大学入試や就職試験のサポートも行う「ウェブ小論文塾」代表の今道琢也氏が、「志望理由」を書くときの落とし穴を解説します。（構成・写真／ダイヤモンド社 今野良介）「2つの要素」が必須大学の学校推薦型選抜や総合型選抜では、多くの場合「志望理由書」を書くことになります。企業採用のエントリーシートでも「志望理由」を書くケースがほとんどです。志望理由を書くとき