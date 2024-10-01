始動戦の京成杯ＡＨを制した昨年の２歳女王アスコリピチェーノ（牝３歳、美浦・黒岩）が、オーストラリアで開催される１着賞金約５億円のゴールデンイーグル（１１月２日・ローズヒルガーデンズ）の出走に向けて調整することが３０日、分かった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は前走後に福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出されており、３０日に検疫馬房に移動。今月１４日に成田空港