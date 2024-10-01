「毎日王冠・Ｇ２」（６日、東京）不屈の魂で完全復活を遂げた。ヨーホーレイクは新馬、紫菊賞を連勝してクラシック候補と期待され、４歳１月には日経新春杯を勝ちながらも屈腱炎に。そこから２年以上の休養を余儀なくされた。久々に本領を発揮したのが復帰３走目となった前走の鳴尾記念。好位から力強く伸びて、約２年５カ月ぶりに勝利の美酒に酔った。友道師も感慨深げに振り返る。「症状はそこまで重くはありませんでした