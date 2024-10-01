【1分読み切り】なんとなく漠然とした判断で失敗続き……そんな人に試してもらいたい冷静な判断をする人が密かに備えている1つの考え方を紹介します。誰しも悩みや不安は尽きないもの。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、『精神科医Tomyが教える 50代を上手に生きる言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末に