「ＪＲＡ創立７０周年記念式典」が９月３０日、都内のホテルで行われ、国会議員や競馬関係者ら約３３０人が出席。中央競馬・馬事振興などの発展に貢献した功労者に対し、感謝状と記念品が贈呈された。ＪＲＡ創立７０周年記念式典には、日本競走馬協会会長代行として社台ファームの吉田照哉代表が出席。「今や日本の競馬は世界も認めてくれてますからね。ファンの声援があって、関係者がその思いに応えて、レベルを上げていった