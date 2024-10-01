アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が30日、翌日に控えたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節パリ・サンジェルマン（PSG）戦の前日会見に出席。現役時代に在籍したPSGでの日々を振り返った。現在42歳のアルテタ監督は、現役時代にエヴァートンやアーセナルなどプレミアリーグを舞台に活躍した印象が強いが、元はバルセロナの育成組織“ラ・マシア”で育った選手だ。若き日のアルテタは、バルセロナで順調に