リバプールの遠藤航は、２−１で勝利した９月28日の第６節ウォルバーハンプトン戦（プレミアリーグ第６節）も出番なしに終わった。前節のボーンマス戦（３−０）ではまさかのベンチ外となり、ミッドウィークのウェストハムとのカラバオカップ３回戦（５−１）で初先発を飾った遠藤は、その試合で奮闘したものの、４試合ぶりのプレミアリーグ出場は叶わなかった。アルネ・スロット監督の下で序列が低下し、ライアン・フラーフ