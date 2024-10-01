Ｇ１初制覇から一夜明けたルガルは３０日朝、馬房で元気な姿を見せた。担当の吉松助手は「夜１２時半に栗東へ戻りました。自分の家に帰ってきた感じで普段と変わらない。うれしいしかないし、ホッとしている」と笑顔をのぞかせた。骨折による６カ月の休み明けを克服。「不安の方が多かったけど、ケイコもしっかりと積んで馬が耐えてくれた」と愛馬の頑張りをたたえていた。次走は未定だが、今後はＧ１馬としてさらなる飛躍が期