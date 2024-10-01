1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比280円高の3万8210円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7919.55円に対しては290.45円高。出来高は1万4726枚だった。 TOPIX先物期近は2664ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIX現物終値比18.06ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38210+280 14726 日経2