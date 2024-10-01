月９ドラマ「海のはじまり」（フジテレビ系）は９月23日に最終回を迎えたわけだが、主人公・月岡夏（目黒蓮）の大学生時代の恋人で、夏の子どもを密かに産んでいた南雲水季（古川琴音）に好意を寄せる同僚の?ツノくん?こと津野晴明を好演したのが池松壮亮だ。ドラマの酷な役柄は視聴者から同情を集めていたわけだが、ここにきて別の同情すべき事態が発生している。芸能記者が解説する。「実は日本テレビで来年４月期の『土ドラ