会社の上司で発言がブレる人がいるとしよう。部下の評価は「ダメな上司」ということになるが、これが一国の総理大臣だったら深刻だ。残念ながら、わが国はそういう人物を総理大臣に選んでしまった。自民党新総裁・石破茂氏のことである。石破氏は衆院の早期解散・総選挙には慎重だったはずだが、総裁になった途端、新幹事長・森山裕氏の進言で、10月27日総選挙に踏み切ることにした。石破氏は８月24日に総裁選に出馬表明した