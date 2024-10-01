「京都大賞典・Ｇ２」（６日、京都）宝塚記念でＧ１初制覇を飾ったブローザホーンが、秋の淀伝統の古馬Ｇ２戦から始動する。充実一途のエピファネイア産駒が、堂々と主役を務める。その宝塚記念はダービー馬を含むＧ１馬４頭を相手に一気の差し切りＶ。ゴール前は外ラチ沿いまで大きく広がる大激戦になったが、大外から上がり最速タイとなる３Ｆ３４秒０の末脚を繰り出して、２着馬ソールオリエンスに２馬身差をつける快勝劇