「ＪＲＡ創立７０周年記念式典」が９月３０日、都内のホテルで行われ、国会議員や競馬関係者ら約３３０人が出席。中央競馬・馬事振興などの発展に貢献した功労者に対し、感謝状と記念品が贈呈された。式典では７０年の軌跡をまとめたＶＴＲを上映。長年にわたり、日本騎手クラブ会長を務める武豊は「生まれたときからこの世界にいたので歴史を改めて感じました。（人生の）半分以上、騎手をさせてもらってありがたいです」と感