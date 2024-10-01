今秋のドラフト候補となる選手にスポットを当てる「スポニチスカウト部」。アマチュア担当記者の独自目線による能力分析とともに、選手の素顔を紹介する。第31回は今春の選抜で4強入りした中央学院（千葉）の颯佐心汰（さっさ・ここた）内野手（3年）。投手としては最速148キロをマークした強肩を武器に、今後は遊撃手一本で勝負する。10月24日のドラフトまで1カ月を切った。運命の日に起きるドラマは「喜」か、はたまた「悲」