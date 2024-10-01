「京都大賞典・Ｇ２」（６日、京都）この馬で文章を書くのは何度目だろうか。７歳牡馬ディープボンド。Ｇ１の高い壁に跳ね返されながらも、幾度も懸命に挑み続ける姿に心を打たれるファンも多いが、記者もその一人。そんな“プボくん”は京都大賞典で秋の始動戦を迎える。９月上旬に栗東トレセンへ帰厩。ここまで順調に乗り込まれてきた。栗東ＣＷで行われた２６日の１週前追い切りは先導役の都合で６Ｆ８６秒３。全体時計は