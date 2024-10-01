モデル・タレントの熊江琉衣（29）が9月30日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。10月2日午後8時5分にTCK（東京シティ競馬）で発走する「ジャパンダートクラシック（Jpn1）」の魅力を語った。TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」レギュラーの熊江は単勝（1）フォーエバーヤング、3連単（1）―（4）（6）（10）（12）―（4）（6）（7）（9）（10）（12）と予想。「（1）フォーエバーヤングはリアルスティール