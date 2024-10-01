「京都大賞典・Ｇ２」（６日、京都）重賞勝ちのある実績馬は全て休養明けで、混戦ムードが漂う京都開幕週のＧ２戦。Ｖデータをクリアしたのは、ブローザホーン、サトノグランツ、プラダリアの３頭で三つどもえの情勢になっている。タイトルを奪取し、さらなる大舞台へと弾みをつけるのはどの馬か−。頭数こそ落ち着いたが、目の離せない一戦だ。▼傾向（過去１０年）東の毎日王冠とともに秋のＧ１を狙う有力馬が集う一戦。