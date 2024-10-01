元広島の安部友裕氏（35）が、9月29日に自身のインスタグラムを更新。広島・野村祐輔投手（35）との2ショット写真を披露した。安部氏は「9月29日【由宇練習場】野村祐輔に会いに行きました」とはじめ、「野村と私は1989年6月24日生まれ同じ年、同じ日、同じ病院、そして朝方に生まれ同じ広島東洋カープでプレーしました2人で飲みに行ったり、いろんな話もしてきました」と2人の関係性を改めて紹介した。野村は先月27