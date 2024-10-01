元宝塚歌劇団月組トップスターで女優瀬奈じゅんが30日までにインスタグラムを更新。元宙、雪組トップ娘役花總まりとのツーショットを投稿した。瀬奈は、花總と寄り添いながらピースサインする写真をアップし「はい、はなちゃん、どーーーんっ！！」と花總を紹介、「帝劇ロビーにて、ご一緒にとあるお仕事でございました。久しぶりのはなちゃんは相変わらずのかわいさなのでした」と記した。2人は宝塚音楽学校では1期違いで、退団後