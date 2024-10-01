第1子妊娠中の元AKB48でタレント西野未姫（25）が30日までにインスタグラムを更新。元AKBメンバーらが準備したベビーシャワー（出産を控えた妊婦のお祝い会）の様子をアップした。西野は「AKBメンバーもベビーシャワーしてくれましたみんな13歳からの付き合いで10年以上一緒にいる仲間というかお友達出産をお祝いしてくれる友達がこんなにいることに感謝です」とつづり、小嶋真子、橋本耀らとの同期ショットや、加藤玲奈、篠崎彩