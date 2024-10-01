女優大島優子（35）が30日までに、インスタグラムを更新。主演の小芝風花（27）のバディ役として出演した日本テレビ系連続ドラマ「GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜」（土曜午後9時）が最終話を迎えたことをうけ、思いをつづった。大島は「日テレドラマ『GO HOME警視庁身元不明人相談室』最後までご視聴いただきありがとうございました！！」と感謝をつづり、「今夏のみなさんの土曜日に、彩を与えられて、また一週間がんばろう