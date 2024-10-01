「凱旋門賞・仏Ｇ１」（６日、パリロンシャン）９４年ホワイトマズルで初めて参戦してから３０年。日本競馬界の至宝である武豊騎手（５５）＝栗東＝は、「“夢”ではなく“目標”」と語る大一番に、愛国馬アルリファーとのコンビで臨む。勝てば日本人ジョッキーとして初の偉業達成。自身１１度目の挑戦で今度こそ重い扉をこじ開けられるのか−。決戦を前に、その胸中を直撃した。◇◇−凱旋門賞でタッグを組むのはア