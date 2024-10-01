三田寛子（58）が30日までにインスタグラムを更新。推し活で初の韓国・釜山を訪れたと報告した。三田は「うわぁ〜楽しかったぁ2PMのウヨンさんたっぷりお話が聞けました」と記し、韓国の人気グループ2PMのウヨンのファンミーティングに参加したことを記し、会場での写真をアップした。三田が「釜山でなさると聞いて思い切って初釜山いい機会を得られました客席の皆さんの幸せな笑顔に本当に幸福感に包まれましたあり