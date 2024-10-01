女優桐谷美玲（34）が30日までにインスタグラムを更新。日本テレビ「news every.」を卒業した元バドミントン五輪代表でスポーツキャスターの陣内貴美子さん（60）、同局の河出奈都美アナウンサー（28）をねぎらった。水曜と木曜、同番組にキャスターとして出演する桐谷は「陣内さん、河出さん、every.お疲れ様でした。期間としては短いけど、とても濃かった半年間。たくさんの事を教えていただきました。明日から2人がいないんだっ