お笑いタレント庄司智春（48）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。人生初の“ツインテール”を披露した。庄司は「NHKラジオらじらー！で人生初のツインテールになりました」と長い髪を高い位置で2つにまとめたツインテール姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「娘さん顔出ししたのかと思った」「かわいい」「似合ってる」「PUFFYを思い出しました」「ほぼメイちゃん。笑」「いろんな髪型してほし〜笑」などのコメン