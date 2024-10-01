フリーアナウンサーの岡副麻希（32）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。元フジテレビのフリーアナウンサー平井理央（41）とのツーショットを公開した。岡副は「先日のこと奨学金返還支援企業とのマッチングイベント〜未来を支えるキャリアフェア〜にゲスト登壇させていただきました奨学金を借りたからこそ培えた感覚、だからこそ、さらに、大学4年間はかけがえのない財産となったことなどなど、ネガティブワードとして