昨年7月から病気療養中で、8月末をもってフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（27）が1日、インスタグラムを更新。先月1日以来の投稿で、自身のサブスクリプションサービスを告知した。ストーリーズ機能で「WATANABENAGISA_にサブスクリプション登録しよう」と促した。サービス内容は「サブスクリプション登録者バッジ」「限定コンテンツ」「ソーシャル・一斉配信チャンネル」「舞台裏」「質問募集」「定期的な配信」