日本テレビ「news every.」27日をもって卒業した元バドミントン五輪代表でスポーツキャスターの陣内貴美子さん（60）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。3月に同局を退社し、フリーに転向した藤井貴彦アナウンサー（52）の14年を振り返り、思いをつづった。陣内さんは「2010.3.29にスタートしたnews every.@ntv_newsevery藤井貴彦キャスターとは14年。私自身は14年半。貴彦ちゃんには、沢山のアドバイスをもらいました。同