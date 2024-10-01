伝統であったオープン特別「いちょうS」を格上げし、更に名称を変更して生まれたのがこのレース。オープン時代から出世レースとしての呼び声が高かったが、GIII格上げ以降もダノンプレミアム、グランアレグリア、サリオス、スタニングローズ、ドルチェモアと多くのGI馬が出ている。 1.早期デビュー組が活躍 GIII格上げ以降の勝ち馬で最もデビューが遅かったのは、一昨年の勝ち馬