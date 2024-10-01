打率.520＆4盗塁…2週連続受賞は2022年のジャッジ以来メジャーリーグ機構（MLB）は9月30日（日本時間10月1日）、9月22日〜29日（同23日〜30日）の期間の週間MVPを発表。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が今季4度目、ア・リーグはガーディアンズのホセ・ラミレス内野手が初受賞した。大谷は9月27日（同28日）の敵地・ロッキーズ戦で4安打4打点をマーク。期間で打率.520（25打数13安打）、1本塁打7打点、4盗塁をマーク。安