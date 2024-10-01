人間関係でトラブルが起きるのは職場や友人関係だけではない。親族同士で関係がこじれることもよくあるものだ。「30年前になります。結婚をしたら、近県に住む夫の親族がやたらに愛想よく『よろしくね』と次々に挨拶をしてくれます」こう振り返る東京都の60代女性。結婚後にある事情が発覚。その後、いとこによる小間使い扱いが始まってしまったという。（文：林加奈）「こんな日々が待っていると知っていたら結婚などしなかったで