本当に大切な友人なら、「営業」の相手にはしないのではないだろうか。福岡県の60代前半の女性は、子どもの少年サッカークラブで親しくなった友人と、2年ほど前に絶縁した。原因は「友人が副業でやっていた化粧品の営業です」と明かす。「子どもが卒業した後も定期的に食事に行ったり」とママ友付き合いは続いていた。当初は、勧められるまま「基礎化粧品だけを定期的に購入」していたというが……。（文：湊真智人）「基礎化粧品