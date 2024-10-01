ＶＴｕｂｅｒの星街すいせい（１８）が３０日、東京・渋谷のセンター街で新曲「ムーンライト」のリリースイベントを開催した。３月に発売したシングル曲「ビビデバ」が、ＹｏｕＴｕｂｅ上で８８００万回以上再生を記録するなど大ヒット中のＶＴｕｂｅｒ歌手。この日は１日に発売する「ムーンライト」など全４曲を歌唱した。今回は事前に告知しない“ゲリラ方式”で開催。自身の歌声が渋谷の街に響き渡ると、次第に観客の数が