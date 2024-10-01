自民党の石破茂総裁（６７）は３０日、党本部で記者会見し、次期衆院選を２７日投開票で行うことを電撃表明した。きょう１日の首相就任前にまさかの発表。石破氏本人も「かなり異例なものであると承知いたしております」と自覚したうえで「不適切なものとは考えていない」と断言。「選挙管理委員会の準備のためという観点以外に理由はございません」との説明を繰り出し、にこやかな笑顔を浮かべてみせた。２７日投開票は、想定