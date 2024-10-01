まゆりなclinic名古屋栄は、ニキビ跡の凹み治療を一歩進める医療機器「キュアジェット(CURE jet)」(BAZ BIOMEDIC社製)を導入し、2024年9月よりマイクロサブシジョンによる施術を提供中です。 まゆりなclinic名古屋栄「キュアジェット(CURE jet)」 まゆりなclinic名古屋栄は、ニキビ跡の凹み治療を一歩進める医療機器「キュアジェット(CURE jet)」(BAZ BIOMEDIC社製)を導入し、2024年9月よりマイクロサブシジョンによる施