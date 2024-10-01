ＴＣＫ公式ＹｏｕＴｕｂｅライブ番組「ウマきゅん」でレギュラーを務める、モデルでタレントの熊江琉衣（２９）が３０日、２日に大井競馬場で行われる「第２６回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１」のＰＲのため、東京・墨田区の報知新聞東京本社を訪れた。新生ダート３冠の最終戦となる同レース。豪華なメンバーとなったが、熊江は本命にＪＲＡ所属のフォーエバーヤングを指名した。「予想は血統を軸に検討しています。リ